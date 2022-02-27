أشعلا به النيران أثناء نومه.. الإعدام لربة منزل قتلت زوجها بمعاونة عشيقها في كفرالشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ (الدائرة الرابعة)، اليوم الأحد، حضوريًا وبإجماع الآراء، بإعدام ربة منزل وعشيقها لإدانتهما بقتل زوج المتهمة الأولى حرقًا بالنيران أثناء نومه في منزله بعزبة خميس التابعة لمركز بيلا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة، وبحضور محمد عبدالظاهر وكيل النائب العام، وذلك في أحداث القضية رقم 10610 لسنة 2019، جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2402 لسنة 2019 كلي كفرالشيخ،

تعود التفاصيل إلى يوم 31 أغسطس 2019، عندما أقدمت "صباح.ع.م.ع"، 34 عامًا "ربة منزل" وتقيم في بيلا، و"حامد.ح.م.ح.ا"، 40 عامًا، سائق، على قتل زوج المتهمة الأولى "صلاح. إ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأعدا لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال للخلاص منه.

وكشفت أوراق القضية استغلال المتهمة الأولى استغراق زوجها في النوم، وهاتفت المتهم الثاني للحضور، لإتمام الجريمة، وصعدا إلى غرفة المجني عليه خلسة، وبحوزتهما كمية من البنزين وسكبا البنزين بالغرفة.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثاني السائق، أحضر قداحة وأشعل النيران بالغرفة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.

وتبين من جهود فريق البحث الجنائي الذي شُكل لكشف الواقعة إلى أن الزوج المجني عليه عاد من الخارج بعد إصابته بمرض في القلب، واستقر به الحال في مسقط رأسه، بينما ارتبطت المتهمة بصداقة مع جارها المتهم الثاني أثناء سفر زوجها للعمل بالخارج، وتطورت إلى علاقة غير شرعية.