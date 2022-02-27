موسكو تقر بسقوط قتلى روس وتعلن حصيلة العملية العسكرية ضد أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أقرت وزارة الدفاع الروسية، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد إنه "تم تدمير 254 دبابة ومدرعة و31 طائرة و46 راجمة صواريخ متعددة المهام و103 مدافع ميدانية ومدافع هاون لدى الجانب الأوكراني".

وأوضحت أنه "خلال عمليات اليوم دمرت 7 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لدى الجانب الأوكراني و3 مسيرات من طراز بيرقدار".

وأضافت "تدمير 27 مركزا للقيادة والاتصال و38 من أنظمة الدفاع الجوي و56 محطة رادار لدى الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية".

وتابعت أنه "القوات الروسية استهدفت منذ بدء العملية العسكرية 1067 منشأة وبنية تحتية عسكرية أوكرانية".