كييف: وضع أسلحة الردع الروسية في حالة تأهب ضغط إضافي على أوكرانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن اعتقاده بأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع أسلحة الردع التابعة للقوة النووية الروسية في حالة تأهب خاصة، يمثل وسيلة ضغط على أوكرانيا.

وقال كوليبا أمام صحفيين اليوم الأحد: "ننظر إلى هذا الإعلان بوصفه محاولة لممارسة ضغط إضافي على الوفد الأوكراني" وذلك في إشارة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا المنتظر أن تبدأ اليوم "لكننا لن نستسلم لهذا الضغط".

وأضاف كوليبا أن بلاده مستعدة للاستماع إلى مواقف روسيا "ثم سنقول لهم ما نعتقده بشأنها، ونحن على استعداد للنقاش حول الكيفية التي يمكن لنا بها وقف الحرب".

وأكد الوزير الأوكراني أن بلاده لن تستسلم ولن تسلم جزءا من أراضيها.

وحول احتمال استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا، قال كوليبا:" لدي رسالة بسيطة تقول إن الأمر سينتهي عندئذ بكارثة للعالم برمته".

كان بوتين أصدر أمرا اليوم إلى وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وذكرت قناة "آر تي" أن أوامر الرئيس الروسي جاءت خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتصريحات عدوانية ضد روسيا".