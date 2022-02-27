الجيش الروسي يعترف للمرة الأولى بسقوط قتلى وجرحى في صفوفه

أقر الجيش الروسي للمرة الأولى منذ بدء هجومه على أوكرانيا بتكبّده خسائر بشرية، لكّنه لم يعلن أي حصيلة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشينكوف إن "العسكريين الروس يثبتون شجاعتهم في مهماتهم القتالية (...). للأسف، هناك قتلى وجرحى. لكن خسائرنا أقل بكثير" من خسائر الجانب الأوكراني.



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