أوكرانيا: لم تستطع روسيا الاستيلاء على أي مدينة كبرى

نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول عسكري أوكراني قوله إنه لا توجد مؤشرات على استيلاء روسيا على أي مدينة كبرى في أوكرانيا حتى الآن.

وأضاف هذا المسؤول أن القوات الروسية لا تزال على بعد 30 كيلو متر من وسط العاصمة الأوكرانية كييف