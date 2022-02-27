تزامنا مع أوامر بوتين بالاستعداد النووي.. البيت الأبيض: أمريكا لا تهدد روسيا

أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" لا يهددان روسيا، تزامنا مع قرار موسكو وضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب خاصة ردا على ما وصفته موسكو بـ "عدوانية الغرب".

من جانبها، نددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بتصعيد موسكو غير المقبول عبر تهديدها بوضع "قوة الردع" النووية في حالة تأهب.