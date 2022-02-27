أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" لا يهددان روسيا، تزامنا مع قرار موسكو وضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب خاصة ردا على ما وصفته موسكو بـ "عدوانية الغرب".
من جانبها، نددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بتصعيد موسكو غير المقبول عبر تهديدها بوضع "قوة الردع" النووية في حالة تأهب.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع أوامر بوتين بالاستعداد النووي.. البيت الأبيض: أمريكا لا تهدد روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.