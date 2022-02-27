أطراف المفاوضات الروس والأوكران يتجهون لمكان الاجتماع

أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمنطقة غوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائه.

وأكد ميدينسكي أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن السلام في أي وقت.

من جانبه، قال الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن يبقى الوفد الروسي في غوميل وأن يتم تأجيل المفاوضات مع أوكرانيا لبعض الوقت.

وجاء إعلان ميدينسكي عن موافقة كييف على عقد المفاوضات بعد محادثة هاتفية جمعت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع لوكاشينكو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لوكاشينكو، بعد محادثته مع زيلينسكي، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعداد كييف لإجراء محادثات مع موسكو في غوميل.

وأضاف بيسكوف أن لوكاشينكو طلب من بوتين عدم استدعاء الوفد الروسي، وذلك بسبب تلقي إشارات من الجانب الأوكراني بشأن استعداده لحضور المحادثات في غوميل.

وأكد بيسكوف أن الوفد الروسي "مستعد تماما للمفاوضات وهو في المكان ويبقى في انتظار الأوكرانيين".

وفي وقت سابق اليوم رفض زيلينسكي إجراء مفاوضات مع موسكو في أراضي بيلاروس، معتبرا أنها لا تصلح منصة لمثل هذه المحادثات بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.

وبعد ذلك أعلن رئيس الوفد الروسي، الذي وصل إلى بيلاروس في وقت سابق، أن موسكو تمهل كييف حتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم لإرسال وفدها إلى غوميل.