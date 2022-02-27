أوكرانيا روسيا.. - أول محادثات روسية أوكرانية منذ بدء الحرب والغرب يستعد لخنق موسكو ماليا

المنامة - ياسر ابراهيم -

يلتقي وفدان من موسكو وكييف اليوم الأحد في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية، لإجراء أول محادثات بين الجانبين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا يوم الخميس الماضي، في حين تتواصل الجهود الغربية لفرض عقوبات موجعة ضد موسكو واقتصادها.



ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها مساء اليوم إن موسكو نفت ما أذيع عن بدء المحادثات مع أوكرانيا لكنها قالت إن الوفدين وصلا إلى مكان الاجتماع لإجراء المفاوضات. وكان مستشار لوزير الداخلية الأوكراني قال في وقت سابق إن المحادثات بدأت بالفعل.



وقد أعلنت الرئاسة الأوكرانية قبولها بإجراء محادثات مع روسيا "دون شروط مسبقة"، وأوضحت أن اللقاء مع الوفد الروسي سيعقد قرب نهر بريبيات، مشيرة إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو تعهد بالحفاظ على سلامة الوفد الأوكراني.



وأضافت الرئاسة الأوكرانية أن لوكاشينكو تعهد بعدم تحريك الطائرات الحربية أو القوات العسكرية من بيلاروسيا حتى ذهاب الوفد الأوكراني وعودته.



وأعلن الكرملين في وقت سابق أن وفدا روسيا يضم مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع والإدارة الرئاسية وصل إلى بيلاروسيا، وأنه مستعد للتفاوض مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية. وأمهلت روسيا أوكرانيا حتى الثالثة من ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي لتحديد موقفها من المشاركة بمحادثات غوميل.



لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد اليوم -عبر التلفزيون الأوكراني- أنه منفتح على الحوار في أماكن أخرى لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا، واقترح التفاوض مع روسيا في إسطنبول أو وارسو أو باكو أو بودابست، بدلا من بيلاروسيا، وذلك قبل أن تعلن الرئاسة ترتيب الاجتماع بالقرب من نهر بريبيات في المنطقة الحدودية.



وكانت كييف رفضت أمس السبت ما قالت إنها شروط وضعتها موسكو للتفاوض معها، وفي مقدمتها استسلام القوات الأوكرانية، ووصفتها بغير القابلة للتنفيذ، كما وصف قادة غربيون هذه الشروط بغير المقبولة.





تنسيق غربي

من جهة أخرى، أعلن زعماء مجموعة الدول السبع أن الحلفاء الغربيين قرروا فصل بنوك روسية معينة عن نظام "سويفت" (SWIFT) المصرفي العالمي، وأنهم سينسقون العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.



وقال الزعماء، في إعلان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد، إن مجموعة عمل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستتشكل قريبا لتنسيق العقوبات.



وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيتم فرض عقوبات أشد على روسيا في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم الأحد.



وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون اليوم توحيد القرار بشأن استبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت".



وكانت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وبريطانيا وكندا أعلنت -في بيان مشترك- عزمها فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل فصل بعض البنوك الروسية عن نظام التحويلات المالية الدولية (سويفت)، وتدابير لشلّ أنشطة البنك المركزي الروسي.



وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن منظمتها ستعمل على شلّ قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل آلته الحربية، موضحة أن أرصدة البنك المركزي الروسي ستُجمّد، بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته من العملات الأجنبية التي تبلغ 630 مليار دولار، مما يجعل من المستحيل له تسييل أرصدته واستخدامها لتمويل الحرب على أوكرانيا.



(الجزيرة)