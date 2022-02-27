بعد قرار بوتين بتفعيل الردع النووي.. الجحيم الروسي يهدد العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 07:16 مساءً - دخل الصراع الروسي الأوكراني معتركا جديدا مثيرا للرعب، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوات الردع النووي في حال تأهب.

وبقوة هي الأكبر في العالم تضم الترسانة الصاروخية الروسية 24 نوعا تمثل عماد رئيسي لقوة الردع الاستراتيجي.

وبحسب معلومات موقع “ميسيل ثريت” الأمريكي، المختص بجمع معلومات موثوقة عن الصواريخ الباليستية في جميع أنحاء العالم والأنظمة المصممة للدفاع ضدها، تعد الصواريخ الاستراتيجية عنصرا حيويا في استراتيجية موسكو العسكرية.

ويحصي الموقع الأمريكي 24 نوعا من الصواريخ الروسية غالبيتها في الخدمة وبعضها في مرحلة التطوير فيما خرج القليل منها من الخدمة.

وبيانات الموقع محدثة حتى أغسطس/ آب من العام الماضي.

جحيم روسي عابر للقارات:

آر إس – 24 يارس (إس إس – 27 مود – 2): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، مداه 10 آلاف و500 كيلومترا.

آر – 36 (إس إس – 18 الشيطان): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 10 آلاف و200 كيلومترا و16 ألف كيلومترا.

توبول (إس إس – 25 سايكل): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ومداه 11 ألف كيلومترا.

توبول – إم (إس إس – 27 مود – 1): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ويصل مداه 11 ألف كيلومترا.

يو آر – 100 (إس إس – 19 ستيلتو): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 10 آلاف كيلومترا.

آر إس – 26 روبيج: صاروخ باليستي يوجد منه نسختان متوسط المدى وعابر للقارات، يتم تطويرهما بمدى 2000 و5800 كيلومترا على التوالي.

آر إس – 28 سارمات: صاروخ باليستي عابر للقارات، يتم تطويره، ويصل مداه إلى 10 آلاف كيلومترا.

متوسط المدى:

فيسوتا (إس إس – إن – 18 ستينغراي): صاروخ باليستي قصير المدى يتم إطلاقه من الغواصات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 6500 كيلومترا.

بايونير (إس إس – 20 سابر): صاروخ باليستي متوسط المدى تم إخراجه من الخدمة ويصل مداه إلى 5 آلاف كيلومترا.

بولافا (إس إس – إن – 32): صاروخ باليستي مصمم للإطلاق من على الغواصات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 8 آلاف و300 كيلومترا.

قصير المدى:

زيب (إس إس – إن – 6 سيرب): صاروخ باليستي قصير المدى يتم إطلاقه من الغواصات يتراوح مداه بي 2400 و3200 كيلومترا، لكنه تم إخراجه من الخدمة.

إسكندر (إس إس – 26 ستون): صاروخ باليستي قصير المدى، في الخدمة، مداه 500 كيلومترا.

آر – 11 (إس إس – 1 سكود): صاروخ باليستي قصير المدى، تم إخراجه من الخدمة، وكان مداه يتراوح بين 190 و550 كيلومترا.

شتيل (إس إس – إن – 23 سكيف): صاروخ باليستي قصير المدى يتم إطلاقه من الغواصات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 11 ألف كيلومترا.

أو تي آر – 21 توشكا (إس إس – 21 سكاراب): صاروخ باليستي قصير المدى، في الخدمة، يتراوح مداه بين 70 و120 كيلومترا.

صواريخ مجنحة:

كاليبار (إس إس – إن – 30 إيه): صاروخ مجنح لضرب أهداف برية، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 1500 إلى 2500 كيلومترا.

صاروخ 9 إم 729(إس إس سي – 8): صاروخ مجنح يتم إطلاقه من قواعد أرضية، في الخدمة، ويصل مداه إلى 2500 كيلومترا

كيه إتش – 101/ كيه إتش – 102: صواريخ مجنحة (جو – أرض)، في الخدمة، ويصل مداها إلى 2500 و2800 كيلومترا على التوالي.

كيه إتش – 55 (إيه إس – 15 كنت): صاروخ مجنح (جو – أرض)، في الخدمة، ويصل مداه إلى 2500 كيلومترا.

كاليبار/ كلوب (إ إس – إن – 27 سيزلر): صاروخ مجنح مضاد للسفن، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 220 و300 كيلومترا.

بي – 800 أونيكس/ ياخونت/ باستيون (إس إس – إن – 26 ستروبيل): صاروخ مجنح مضاد للسفن، في الخدمة، مداه 300 كيلومترا.

غرانيت (إس إس – إن – 21 سامبسون): صاروخ مجنح متوسط المدى يمكن إطلاقه من الغواصات والقواعد الأرضية، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 2400 و3 آلاف كيلومترا.

صواريخ فرط صوتية

أفانغارد: صاروخ فرط صوتي يشبه الصواريخ الباليستية لكن يتميز بقدرته على تغيير مساره بسرعة هائلة تشل قدرة أي نظام دفاعي على التصدي له ويتجاوز مداه 6 آلاف كيلومترا.

“كينجال”: صاروخ باليستي فرط صوتي (جو – أرض)، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 1500 إلى 2000 كيلومترا.