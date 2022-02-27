في السعودية.. اكتشاف حقول للغاز الطبيعي في عدة مناطق داخل المملكة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 9 دقائق

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتشاف عدة حقول للغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى من المملكة ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

ووفقاً لموقع “فوربس الشرق الأوسط”، فإن السعودية تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز وزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها ليحل محل النفط الخام وزيت الوقود بهدف تلبية الاستهلاك المتزايد للكهرباء وإتاحة المزيد من النفط الخام للتصدير.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه تم اكتشاف عدد من حقول الغاز، لكنه ذكر 5 منها فقط، هي شدون بالمنطقة الوسطى وشهاب والشرفة في الربع الخالي بالمنطقة الجنوبية الشرقية وأم خنصر قرب الحدود الشمالية مع العراق وسمنة في المنطقة الشرقية، ولفت إلى أن حقلي الغاز سمنة وأم خنصر “غير تقليديين”، ما يتطلب تقنيات استخراج خاصة.

أرامكو السعودية

حقق سهم أرامكو السعودية مكاسب كبيرة هذا الأسبوع مسجلا أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 41.9 ريال (11.2 دولار)، وذلك عقب القفزة التي شهدتها أسعار النفط بمجرد إعلان روسيا عن غزو أوكرانيا وتخطي برنت 105 دولارات للبرميل.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارا من 27 فبراير/شباط الجاري 2.18 تريليون دولار وتعد أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، كما أنها الأكبر من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط.

سجلت أرامكو عام 2019 رقما قياسيا في أكبر طرح عام أوّلي في العالم، عندما جمعت 29.4 مليار دولار من حصة 1.5% من أسهمها في سوق تداول السعودي، وقد أعلنت بداية الشهر الجاري عن خطط لبيع حصة إضافية من أسهمها بقيمة 50 مليار دولار في إدراج جديد.