زيلينسكي يقاضي روسيا أمام محكمة العدل الدولية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن أوكرانيا قدمت شكوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدفعها إلى وقف الغزو.

وكتب زيلينسكي في تغريدة “يجب تحميل روسيا مسؤولية التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان” مضيفًا “نطلب قرارًا عاجلًا يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الآن ونتوقع بدء المحاكمات الأسبوع المقبل”.

وأضاف في مقطع فيديو نشر على الانترنت “كانت الليلة الماضية قاسية، إطلاق نار جديد وقصف جديد على أحياء سكنية وبنى تحتية مدنية. ليس هناك ما لا يراه المحتلّ اليوم هدفًا مشروعًا له”.

وأكد الرئيس الأوكراني أن “فاسيلكيف وكييف وتشرنيغيف وسومي وخاركيف والعديد من المدن الأخرى تعيش في ظروف لم نشهدها على أراضينا (…) منذ الحرب العالمية الثانية”.

من جانبها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، أن عدد الأشخاص الذين فروا وصل إلى أكثر من 368 ألف شخصـ بسبب الغزو الروسي المتواصل على البلاد منذ الخميس الماضي.

وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر، “بات العدد الإجمالي حاليا 368 ألفا ويواصل ارتفاعه”، مضيفة أن العدد الجديد مبني على “بيانات قدّمتها السلطات الوطنية” لكل دولة استقبلت اللاجئين الأوكرانيين.

وعبر عدد كبير من المهاجرين الأوكرانيين إلى بولندا المجاورة التي أحصت سلطاتها نحو 156 ألف شخص وصلوا لأراضيها منذ بدء الغزو الروسي. ووصل اللاجئون بالسيارات والقطارات المزدحمة وحتى سيرا على الأقدام، بحسب وكالة فرانس برس.