شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد صادمة من تدمير أكثر من رتل عسكري روسي بالكامل على مشارف كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توثق استمرار استنزاف الجيش الروسي عبر تدمير آليات عسكرية دخلت المدن الأوكرانية. ووثقت فيديوهات نجاح سلاح الجو والطائرات المسيرة في استهداف أرتالًا عسكرية على مشارف ضواحي قرب العاصمة كييف ومدن أخرى. ويظهر الفيديو تدمير الرتل العسكري بشكل كامل بما فيه من آليات عسكرية مختلفة وفرار الجنود الروس ومقتل بعضهم ووقوع آخرين في أسر الجيش الأوكراني.

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