شكرا لقرائتكم خبر عن بحفر الخنادق.. الأوكرانيون يستعدون لمواجهة الروس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام الأوكرانيين بمواجهة الغزو الروسي بإنشاء الخنادق وأكياس الرمل.
وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قد أكد سقوط قتلى من المدنيين جراء القصف الروسي العشوائي لبلاده.
وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن هناك قصفا عشوائيا روسيا للمدن والبلدات الروسية، وكييف عاشت أسوأ قصف منذ 1941 إبان القصف النازي.
وأوضح أن المقاومة الأوكرانية سببت مفاجئة للقوات الروسية، وروسيا تسببت في زيادة نسبة الإشعاعات في تشيرنوبل”.
ونوه أيضا إلى أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم استراتيجي حتى الآن، والقوات الروسية التي اندفعت لاحتلال كييف تم تدميرها”، مضيفا “نحن ننزف ولكن لن نسقط”.
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