شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق الخطوط الأوكرانية حتى 23 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الخطوط الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، إنها مددت تعليق رحلاتها المنتظمة والعارضة حتى 23 مارس آذار بسبب إغلاق المجال الجوي الروسي بالنسبة للاستخدام المدني.

وأوقفت أكبر شركة طيران في البلاد عملياتها في 24 فبراير شباط بعد أن غزت روسيا أوكرانيا واستهدفت مطارات وبنية تحتية حيوية أخرى، مما دفع الحكومة في العاصمة كييف لفرض الأحكام العرفية وإغلاق المجال الجوي.

وذكرت الشركة في بيان: "ركاب الرحلات الملغاة يمكنهم في الوقت الحالي الاستفادة من التغيير المجاني لموعد الرحلة للتذاكر غير المستخدمة".

وأضافت أن إعادة ثمن التذاكر لمن لا يريدون السفر سيكون متاحا اعتبارا من 26 مارس آذار ووفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.