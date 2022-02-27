شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر من الخطورة الكارثية لتأهب روسيا نووياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول دفاعي أمريكي بارز اليوم الأحد، إن الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى في وقت يواصل فيه غزو أوكرانيا يعد خطوة تصعيدية، يمكن أن تجعل الأوضاع "أخطر بكثير".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "من الواضح وبالضرورة، أن وضع قوات قيد العمل، إذا حدث سوء تقدير، من شأنه أن يجعل الأمور أخطر بكثير".

وكان سفير أمريكا بالأمم المتحدة، أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يصعد الصراع بطريقة غير مقبولة، موضحا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن الأمر الذي أصدره بوتين بشأن القوات النووية يظهر أن الزعيم الروسي يصعد الصراع بطريقة غير مقبولة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى التصريحات العدائية لزعماء حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

وأوضح بوتين في التلفزيون الرسمي:"كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي- أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيدا-، ولكن أيضًا كبار المسؤولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا".