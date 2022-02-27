طهران: نرفض تحديد اي موعد للتوصل الى اتفاق نووي

وقال زاده في تصريحات صحفية بشأن عودة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى فيينا اليوم ان "زيارة (رئيس الوفد الإيراني المفاوض) علي باقري لطهران هي زيارة عادية مثل الزیارات الأخرى التي تمت حتى الآن والغرض منها هو التشاور وتلقي التعليمات للعودة إلى فيينا".وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، "قمنا بالرد على الأسئلة أو الادعاءات السياسية التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بعض الإجراءات التي اتخذتها بلادنا والتي لم نعتبرها ذات صلة، ويجب إغلاق هذا الملف".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران "لا تقبل أي موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في فيينا".

وتستمر الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات عن إيران وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حيث أعلن ممثلو الدول الحاضرة الأسبوع الماضي أنهم توصلوا إلى نص أولي ويقتربون من المراحل النهائية للمحادثات.



وتقول كل من إيران والولايات المتحدة إنهما تنتظران قرارات مهمة من الجانب الآخر للتوصل إلى اتفاق.