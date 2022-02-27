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فرنسا تطالب بطرد منتخب روسيا من كأس العالم

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-27 | 17:20

فرنسا تطالب بطرد منتخب روسيا من كأس العالم

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طالب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، اليوم الأحد، بطرد منتخب روسيا من كأس العالم 2022 بعد الهجوم على أوكرانيا.
وقال لوغريت في تصريح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إنه "ينبغي طرد روسيا من نهائيات كأس العالم 2022، بعد 4 أيام من دخول القوات الروسية أوكرانيا".

واضاف: "عالم وخاصة كرة القدم لا يمكن أن يظل محايدا، أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا".


واشار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الى انه : "في هذه الظروف المأساوية، كيف يمكن تصور لعب كرة القدم ضد هذا البلد".

ورفضت منتخبات كل من بولندا والسويد وجمهورية التشيك مواجهة روسيا في المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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