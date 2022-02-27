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تحذيرات الحرب العالمية الثالثة والاتهامات والمهاترات السياسية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = روسيا تضع قوات الردع النووي بحالة تأهب قصوى , واميركا تحذر من حرب عالمية ثالثة.
= بعد مشاركة أكثر من عشرة ملايين زائر .. العتبة تعلن نجاح الزيارة , والكاظمي يشكر القوات الأمنية.

= لبحث آخر المستجدات .. التحالف الثلاثي في بغداد , ومساع للخروج من النفق المظلم.

= اتهامات ومهاترات .. الخلاف الكردي يعطل تشكيل الحكومة , ولا رئيس من دون توافق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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