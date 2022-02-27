تحذيرات الحرب العالمية الثالثة والاتهامات والمهاترات السياسية في نشرة السومرية

= بعد مشاركة أكثر من عشرة ملايين زائر .. العتبة تعلن نجاح الزيارة , والكاظمي يشكر القوات الأمنية.

= لبحث آخر المستجدات .. التحالف الثلاثي في بغداد , ومساع للخروج من النفق المظلم.

= اتهامات ومهاترات .. الخلاف الكردي يعطل تشكيل الحكومة , ولا رئيس من دون توافق.

