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الاستخبارات تضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي في محافظة الانبار.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، تمكنت وكالة الاستخبارت والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، من ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي قرب جسر سكة القطار في قضاء هيت بمحافظة الانبار، بداخله (٢٤) عبوة ناسفة نوع جلكان و (٢٤) مسطرة تفجير و (٨) عبوات ناسفة نوع صفائح".

وأوضحت، أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص بالتنسيق مع مديرية شرطة هيت ومكتب متفجرات هيت، حيث جرى رفعها من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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