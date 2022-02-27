الصحة تعلن نجاح خطة الزيارة الرجبية

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ اعلن عن نجاح خطة الطوارئ الخاصة بزيارة استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام). و تقديم العلاج الى عشرات الآلاف من الزوار الكرام و يتقديم بخالص الشكر لابطال الجيش الابيض العاملين في المفارز الطبية و الفرق الميدانية و اقسام و شعب الدائرة و المؤسسات الصحية و اعلام الدائرة لجهودهم الكبيرة في المساهمة بأنجاح خطة الطوارئ الطبية و مراسيم زيارة الامام موسى الكاظم (ع)".واضافت ان "اللامي ثمن انجاز المجاهدين من ابطال الجيش الابيض من ملاكات الطبية الصحية و المعالجين و من كلا الجنسين و الملاكات الهندسية و الفنية و الادارية و سواق سيارات الاسعاف في المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ لتقديمهم الخدمات الطبية و الصحية و العلاجية لزوار الامام موسى الكاظم (ع) خلال ايام الزيارة و على مدار (24) ساعة على طول خط الزائرين ".

واشار اللامي الى ان "دائرة صحة بغداد الكرخ قامت باستنفار كافة ملاكاتها الطبية و الصحية و تشكيل (31) مفرزة طبية على طول مسار الزائرين بالاضافة الى (6) فرق تلقيحية حول مداخل مدينة الكاظمية المقدسة و لمدة خمسة ايام حيث تتكون كل مفرزة من الملاكات الطبية و الصحية و الادارية و رفدها بسيارات الاسعاف "، مؤكدا ان الدائرة ستقوم بتقييم عمل المفارز الطبية و الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الملاكات الطبية و الصحية العاملة في هذه المفارز لتقديم الخدمات الطبية و الصحية و بدون اي تلكؤ في المستقبل ".