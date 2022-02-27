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اتحاد الكرة يعلن رفع الحظر عن الملاعب العراقية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-27 | 16:24

اتحاد الكرة يعلن رفع الحظر عن الملاعب العراقية

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أعلن وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الأحد، رفع الحظر الدولي عن ملاعب كرة القدم العراقية.
وقال درجال، وفق بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ الخليج 365، إن "التواصل مع الاتحاد الدولي مدعوماً من قبل الآسيوي أتى بثماره وتكللت المساعي بعودةِ المباريات الدولية إلى بغداد".

وأضاف، "أبلغت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هاتفياً بالأنباء، وقدّم التهاني للرياضة والرياضيين العراقيين، مؤكداً أن بغداد وجميع المدن العراقية مستعدةٌ لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من كل العالم بترحابٍ كبير".


وأشار إلى أن "موافقة فيفا جاءت بعد الجهودِ التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتحركات الايجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت ببغداد".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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