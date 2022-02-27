تسجيل إصابات نتيجة حريق بمستشفى الهندية في كربلاء (صور)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع في ردهة الباطنية داخل مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء، ما أدى إلى وقوع إصابات".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني أرسلت تعزيزات إلى موقع الحاد في محاولة للسيطرة على الحريق".



وأشار المصدر إلى "إغلاق شوارع المدينة القديمة في قضاء الهندية بسبب الحريق الضخم".