رسميًا.. بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على الحدود مع بيلاروسيا.. وإسقاط 46 طائر حربية و26 مروحية عسكرية روسية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، مساء اليوم الأحد، إن بلاده أسقطت 46 طائرة حربية و26 مروحية عسكرية روسية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وأضاف كوليبا، أن قدرة البلاد على الصمود كانت عالية ولم تتوقعها روسيا، موضحا "مدنيون قتلوا فى قصف عشوائى على البلاد".

بدأت المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، قبل قليل، عند حدود بيلاروسيا (روسيا اللبيضاء).

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، في وقتٍ سابقٍ الأحد، موافقتها على إجراء محادثات مع روسيا ستعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل "دون أي شروط مسبقة".

ومن جانبه، أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاجتماع سيعقد في منطقة جوميل في بيلاروسيا، من دون ذكر تفاصيل أخرى.