شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت كوريا الشمالية في أول تعليق لها على غزو أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، خرجت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، عن صمتها وعلقت على الغزو الروسي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي “السبب العميق للأزمة الأوكرانية”.

وأكدت رسالة وضعت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية وقعها ري جي سونغ الباحث في جمعية دراسات السياسة الدولية، يلاحظ أن واشنطن سياسة “تفوق عسكري مزدرية طلب روسيا المشروع بشأن أمنها”.

وأضافت أن “السبب العميق للأزمة الأوكرانية أيضًا يكمن في استبداد وتعسف الولايات المتحدة”.

واتهم “ري” الولايات المتحدة بتبني معايير مزدوجة حيال بقية العالم، وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم “السلام والاستقرار” مع “إدانتها بلا داع لإجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها (هذه) الدول لضمان أمنها القومي”.

وكتب في الرسالة، أن “الأيام التي كانت فيها الولايات المتحدة تهيمن ولّت”.