شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أوكرانيا: نحن ننزف ولن نسقط.. وقوات روسيا تم تدميرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، سقوط قتلى من المدنيين جراء القصف الروسي العشوائي لبلاده.

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، هناك قصف عشوائي روسي للمدن والبلدات الروسية، وكييف عاشت أسوأ قصف منذ 1941 إبان القصف النازي.

وأضاف أن المقاومة الأوكرانية سببت مفاجئة للقوات الروسية، وروسيا تسببت في زيادة نسبة الإشعاعات في تشيرنوبل”.

ونوه إلى أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم استراتيجي حتى الآن، والقوات الروسية التي اندفعت لاحتلال كييف تم تدميرها”، مضيفا “نحن ننزف ولكن لن نسقط”.

وتابع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا “نرحب بانضمام المتطوعين للقتال إلى جانب قواتنا”.