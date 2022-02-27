شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من دخوله الحرب.. الجيش الأوكراني يسيطر على سلاح روسيا المُدمِر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداولت حسابات مهتمة بالشأن الأوكراني، فيديو يوثق سيطرت الجيش الأوكراني على راجمة صواريخ غراد “السلاح الروسي المدمر”، وهي محمّلة بالصواريخ، بإحدى المناطق في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات فقط من توثيق دخول الراجمة الحرب.

وكان مراسل شبكة “سي إن إن” الأميركية، فريدريك بليتغن، نشر – صباح اليوم الأحد- شريط فيديو على حسابه الموثق بـ”تويتر” يظهر شاحنة عسكرية روسية تحمل راجمة الصواريخ الضخمة، والتي تعرف باسم “قاذفة اللهب”، وهي واحدة من أخطر الأسلحة في العالم.

وكتب بليتغن معلقا على الفيديو :” نشر الجيش الروسي قاذقة اللهب TOS-1 والتي تطلق الصواريخ الحرارية، جنوبي بيلغورود (مدينة روسية على حدود أوكرانيا)”.

والصواريخ الحرارية تعني تلك الصواريخ التي يجري توجيهها بالأشعة تحت الحمراء التي يطلقها الهدف.

وراجمة الصواريخ الثقيلة (TOS-1)، تندرج ضمن سلاح قاذفة اللهب، وتعتبر واحدة من أقوى الأسلحة غير النووية في العالم.

وتستمر معركة السيطرة على كييف، الأحد في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام سويفت المالي، ويستعد لتسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.