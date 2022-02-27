شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الأوكرانية: آليات عسكرية روسية تتجه للعاصمة كييف ومستعدون للمواجهة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الداخلية الأوكرانية، مساء اليوم الأحد، أن آليات عسكرية روسية تتجه للعاصمة كييف، مؤكدة الاستعداد لمواجهتها.

وكانت روسيا قد بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.

وقال زيلينسكي: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.