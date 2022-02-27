شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصفه بوتين بالذكي.. ترامب يتراجع: لقد غزا أوكرانيا بلا رحمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمنيا عن تصريحه، بوصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “ذكي”.
وبحسب ما أفادت صحيفة “الغارديان”، فقد أكد ترامب، أمام تجمع حضره خمسة آلاف شخص، ليلة السبت في فلوريدا، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا مروع.
وأضاف أننا نصلي من أجل شعب أوكرانيا الشجاع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدا إذا لم يتم تزوير انتخاباتنا، بحسب زعمه.
وتابع في حديثه : ليس لدي شك في أن الرئيس بوتين اتخذ قراره بمهاجمة أوكرانيا بلا رحمة إلا بعد مشاهدة الانسحاب المثير للشفقة من أفغانستان.
وحول الانتقادات بشأن وصفه غزو بوتين للمناطق الانفصالية في أوكرانيا بأنها “عبقرية” وبأن بوتين “ذكي” قال : “المشكلة ليست أن بوتين ذكي، وهو بالطبع ذكي، لكن المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء”.
وواصل في حديثه : ” لقد سمحوا له حتى الآن بالإفلات من هذه المهزلة والاعتداء على الإنسانية “.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصفه بوتين بالذكي.. ترامب يتراجع: لقد غزا أوكرانيا بلا رحمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.