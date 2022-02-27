شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصفه بوتين بالذكي.. ترامب يتراجع: لقد غزا أوكرانيا بلا رحمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمنيا عن تصريحه، بوصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “ذكي”.

وبحسب ما أفادت صحيفة “الغارديان”، فقد أكد ترامب، أمام تجمع حضره خمسة آلاف شخص، ليلة السبت في فلوريدا، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا مروع.

وأضاف أننا نصلي من أجل شعب أوكرانيا الشجاع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدا إذا لم يتم تزوير انتخاباتنا، بحسب زعمه.

وتابع في حديثه : ليس لدي شك في أن الرئيس بوتين اتخذ قراره بمهاجمة أوكرانيا بلا رحمة إلا بعد مشاهدة الانسحاب المثير للشفقة من أفغانستان.

وحول الانتقادات بشأن وصفه غزو بوتين للمناطق الانفصالية في أوكرانيا بأنها “عبقرية” وبأن بوتين “ذكي” قال : “المشكلة ليست أن بوتين ذكي، وهو بالطبع ذكي، لكن المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء”.

وواصل في حديثه : ” لقد سمحوا له حتى الآن بالإفلات من هذه المهزلة والاعتداء على الإنسانية “.