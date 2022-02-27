شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء أوروبا مغلقة أمام طائرات روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أغلقت ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا ولوكسمبورغ، اليوم الأحد، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وانضمت هذه الدول بذلك إلى بولندا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وألمانيا ومولدافيا وبريطانيا التي أعلنت كلها إجراء مماثلا.

وكانت موسكو بادرت أولا إلى حظر تحليق الطائرات المرتبطة بهذه الدول الأوروبي فوق أراضيها، بما في ذلك رحلات الترانزيت.

وقالت لوفتهانزا أكبر مجموعة أوروبية للطيران، إنها تتوقع إجراءات انتقامية من هذا النوع ضد طائراتها وعلقت السبت رحلات إلى روسيا وفوقها.