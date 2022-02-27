شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قصف خط أنابيب غاز بالقرب من كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أنه تم قصف خط أنابيب غاز في مدينة فاسيلكيف على بعد 30 كلم من كييف.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مشاهد الدخان التي غطت سماء مدينة فاسيلكيف، والتي نتجت عن استهداف خط أنابيب غاز.

وأوضح عمدة كييف، أن الأولوية هي الدفاع عن أوكرانيا، مؤكدًا أن 15 مدنيا قتلوا في العاصمة ونحو 100 جريح.

وأكد نائب وزير الدفاع الأوكراني، أن روسيا فقدت حتى الآن 4300 جندي، و أكثر من 146 دبابة حتى الآن.

وطالب الرئيس الأوكراني زيلنسكي، دول العالم لحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن.

وأكد زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أن الحلفاء الغربيين قرروا فصل بنوك روسية معينة، عن نظام التحويلات العالمي بين البنوك “سويفت”.