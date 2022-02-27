شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: روسيا تصعّد الصراع بطريقة غير مقبولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير أمريكا بالأمم المتحدة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يصعد الصراع بطريقة غير مقبولة، موضحا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن الأمر الذي أصدره بوتين بشأن القوات النووية يظهر أن الزعيم الروسي يصعد الصراع بطريقة غير مقبولة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى التصريحات العدائية لزعماء حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

وقال بوتين في التلفزيون الرسمي:"كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي- أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيدا-، ولكن أيضًا كبار المسؤولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا".