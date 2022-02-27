«توجيه عاجل» من سفارتنا بكييف للمصريين المقيمين بأوكرانيا: المغادرة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت سفارة مصر بكييف أنه بالتنسيق بينها وبين السفارات المصرية في الدول المجاورة بولندا، المجر، سلوفاكيا، رومانيا، وكذلك مع وزارة الخارجية الأوكرانية، صدرت تعليمات لحرس الحدود الأوكراني بالسماح للمصريين بالمغادرة من نقاط الحدود مع كافة الدول المجاورة.

جاء ذلك في تعميم نشرته السفارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن قوات روسية اقتحمت مدينة خاركيف، الاستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا، وقامت بتفجير خط أنابيب غاز في المدينة التي تعد ثاني أكبر المدن في البلاد.

وأشارت السفارة المصرية في أوكرانيا، إلى أنه تم فرض حظر تجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة صباحا.

وأضافت السفارة المصرية بكييف، أن الحظر مستمر حتى يوم ٢٨ فبراير، مؤكدة بأن أي مواطن سيتواجد في الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو، مناشدة المواطنين المصريين الالتزام بذلك.

وفي سياق متصل، ناشدت السفارة المصرية في أوكرانيا الجالية بعدم الخروج من المنازل، نظرا لأن الاشتباكات العسكرية لا تسمح بالتحرك من المدن، خاصة وأن الطرق غير آمنة.