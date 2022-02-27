بعد تعديه علي سيدة بأسيوط.. «مجلس الشيوخ» يحرم نائبا من حضور الجلسات العامة للمجلس.. ومستقبل وطن يفصله

الشارقة - اميمة ياسر - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة القيم، بشأن نتيجة التحقيق مع النائب مصطفى سالمان، بعدما بدر منه اعتداء على إحدى السيدات بأسيوط.

وأكد المستشار عبد الله الأعصر، أن اللجنة انتهت إلى توقيع جزاء حرمان النائب مصطفى سالمان من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهائية دور الانعقاد الثاني

من جانبه أعلن النائب مصطفى سالمان، موافقته على ما انتهى إليه رأي المجلس، مؤكدا احترامه لتقرير اللجنة.

جدير بالذكر أنه قررت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة النائب مصطفى محمد سالمان، للجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع.

يأتي ذلك إعمالًا للمادتين ٣١ و٣٢ من اللائحة الداخلية للمجلس، واللتين أجازتا لمكتب المجلس، إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وأكد مجلس الشيوخ، رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجًا عن القانون أو إنتهاكًا لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى، وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحيًا داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات آنفة الذكر.

قرر حزب مستقبل وطن فصل النائب مصطفى محمد سليمان حسن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط نهائيا من عضوية الحزب وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ المبادئ الأخلاقية والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

وكلف الحزب، في بيان له الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم تجاهه.

وأكد الحزب، أن اتخاذه لتلك القرارت الفورية والعائلة تجاه النائب جاء في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجا عن المألوف في أوساط المجتمع المصري وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر وذلك لقيامه بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها مما يعد خروجا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.