شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ": عقدنا 21 اجتماعا لمناقشة القضية السكانية والحلول المقترحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وقال الدكتور محمد جزر، إن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعا لمناقشة الدراسة بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين، وروعي الاستماع لوجهات نظر رجال الدين والمتخصصين في مجالات الإسكان.

وعكفت اللجنة على دراسة مؤشرات الوضع السكاني في مصر، وعملت على تقييم بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال السكان سواء كانت سياسات سكانية إجبارية (مثل الصين) أو سياسات طوعية (مثل تايلاند).

وأكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تدارست جهود الدولة المصرية تاريخيا في مجال السكان في الفترة من 1930 إلى 2020.

وأكد رئيس لجنه الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة أعدت تحليل رباعي عن المشكلة السكانية في مصر (swot)، وهو تحليل يستهدف إيضاح عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بقضية الزيادة السكانية.وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، في شأن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة الوعي الثقافي والديني في هذا المجال، وحزمة من التحفيزات، التي من شأنها أن تسهم في حل القضية السكانية.