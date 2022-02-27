شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب": الرئيس السيسي أعاد الحياة للصعيد والإنجازات خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن محافظات الصعيد تقع فى قلب اهتمامات اللجنة، خاصة أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب فى مختلف المحافظات .

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة بمحافظة قنا لتفقد عدد من مراكز الشباب للوقوف على المطالب التي يحتاجها المواطنين من وزارة الشباب .

وأشاد الدكتور محمد حسين، بالإنجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير وجه الحياة فى الصعيد من خلال المشروعات الكبيرة لمبادرة حياة كريمة التى ستساهم فى توفير كافة سبل الراحة لكل المصريين فى كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذى يعكس مدى الجهود الكبيرة والانجازات الملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن مشروعات حياة كريمة حققت طفرة كبيرة على مستوى مراكز الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية.

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، احمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.