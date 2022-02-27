"محلية النواب": التعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية يسرع من حل المشكلات

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القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إشراك نواب وممثلي الشعب في أي عمل يتم داخل المحافظات، بحيث تعلم الكتلة البرلمانية لكل محافظة ما يتم داخل المحافظة التي تنتمي لها.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، مع محافظ بنى سويف وقيادات المحافظة بمقر الديوان العام، فى إطار زيارة اللجنة للمحافظة لتفقد بعض المشروعات.

وأكد الحسينى، على أن هذا الأمر يعمل علي خلق الثقة وحسن العمل داخل المحافظة، وشدد على أن التعاون بين النواب والمسئولين التنفيذيين يصب في الصالح العام للوطن والمواطن.

كما أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية علي ضرورة مشاركة المحافظين للنواب في أي مجالس استشارية أو أي أعمال داخل المحافظة، وأن يتم مد النواب بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل الأمور داخل المحافظة ومن خلال تنسيق وتعاون تام بين السلطة التنفيذية وممثلي الشعب لأنهم أكثر من يعبروا عن مشاكل وهموم المواطن، ولأنهم جاءوا من رحم الشارع .

وأشاد الحسيني بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتغيير تلك المبادرة لمجري الحياة لعدد 4500 قرية فى مصر.

ومن جانبه، أشاد النائب عمر و درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بالتجربة الفريدة لتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان نتاجها خروج قيادات شابة مؤهلة علي أعلي مستوي لتولي سدة القيادة في كثير من مؤسسات الدولة، وهذا ليس مجرد كلام ولكن أمر واقعى وتحقق علي أرض الواقع ومنها نموذج محترم هو محافظ بني سويف وهو ما جعل ضخ أفكار شبابية وعمل جاد انعكس علي الشارع وهذا مكسب كبير.

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بالتنسيق والتعاون مع النواب داخل المحافظات للعمل على سرعة حل المشكلات.

فيما، أشادت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، باهتمام المحافظ بمشاركة الشباب ودمجهم داخل المحافظة فى إطار تمكين الشباب، مشيرة إلى سعادتها بزيارة محافظة بنى سويف للتعرف على المشروعات التى يتم تنفيذها، لافتة إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتنمية ودعم الصعيد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الزيارات الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظات هدفها الوقوف على حجم المشروعات التى يتم تنفيذها وما هى المشكلات التي تواجهها، وتوجيه توصيات لحل مشكلات المواطنين، كما تساءلت عما يتم من جهود فى المحافظة فى ملف الإسكان الاجتماعى، واقترحت أن يكون فى كل قرية وحدات إسكان مجتمعى لحل مشكلة السكن للشباب.

وعقب الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مؤكدا خلال الفترة الماضية تم تجهيز أكثر من 300 عمارة إسكان اجتماعى.

فيما طالب عدد من نواب بنى سويف، بحل المشكلات التى يواجهها المواطنون في المحافظة ومراكزها، وحل المشكلات التي تواجه ملف التصالح فى مخالفات البناء، وعقب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بأنه لابد من العمل على حل كل مشكلات هذا الملف، وأن الأمر يقتضي إصدار تشريع جديد.

وأكد السجيني، تضامن اللجنة مع مطالب نواب بنى سويف فى إنشاء منطقة للصناعات الزراعية ومنها مصنع للنباتات الطبية والعطرية.

واستقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والذى يزور المحافظة اليوم الأحد لتفقد عدد من المشروعات، بحضور نائبى المحافظ بلال حبش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عاصم سلامة، واللواء جمال مسعود سكرتير عام المحافظة، ومحمد جبر معاون المحافظ.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش - أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

ويتضمن برنامج الزيارة عرض presentation عن مجهودات وإنجازات المحافظة، وتفقـد وحـدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقـد المركز التكنولوجي بديـــوان عـام المحافظـة، وزيارة الكورنيش السفلي (ممشى بني سويف السياحي)، وزيارة مخر السـيل بقرية ستـور مـرکـز بني سـويف، وزيارة توسعات محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية، زيارة النصب التذكاري بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، تفقد موقـع الموقف الجديد أسفل محور علي منصور، تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر (مجمع خدمات مواطنين - مجمع زراعي - وحدة صحية).