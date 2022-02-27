"زراعة الشيوخ": ٢٣ توصية لتنمية الثروة الحيوانية.. وطلب بحل مشكلات المزارع المتوقفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، بعدد ٢٣ توصية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية.

وتضمنت أهم توصيات اللجنة، ما يلي: ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بالأراضي الجديدة، وبالأخص الذرة الصفراء وفول الصويا، ورفع إنتاجية الفدان منهما مع الاستخدام الأمثل لبدائل الأعلاف واستخدام طرق تغذية بديلة، بالإضافة إلى توفير الأعلاف وتنظيم توزيعها، والعمل على تحسين نوعية الأعلاف وطريقة تصنيعها وتطويرها بأساليب علمية وتكنولوجية مناسبة.

وتضمنت التوصيات تكثيف الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها، والعمل على وضع تيسيرات خاصة بإصدار تراخيص كل أنشطة الثروة الحيوانية وصناعة الأعلاف، والتوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان ذات المواصفات القياسية العالمية، وكذلك تشديد الرقابة على مصانع الألبان المحلية ومنع تداول الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتضمنت أهم التوصيات: تنمية الوعي المجتمعي لدى المستهلكين بسلامة الألبان المعبأة والتحسين الوراثي للسلالات الموجودة وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية للألبان واللحوم.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قطاع الثروة الحيوانية لا سيما أنه يتعلق بتأمين الغذاء المصري، وهو الأمر الذي ينال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الجبلي أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه ذلك القطاع؛ مثل أسعار الأعلاف وتوزيع الألبان وغيرهما، وتحسين السلالات، وهو الأمر الذي يتطلب وجود رؤية مستقبلية لمواجهة تلك التحديات والعمل على تأمين الغذاء المصري محليًّا، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن قطاع الغذاء في مصر أصبح من القطاعات المربحة اقتصاديًّا، والتي تشجع للعمل فيها، وتحقيق أرباح، وبالتالي تحقيق احتياجات المواطن.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى ضرورة الاهتمام بكبار المربين في قطاع الثروة الحيوانية، موضحًا أن هناك مزارع كبيرة لا تعمل حاليًّا من بينها مزارع حكومية.

وأضاف الجبلي: ليس مطلوبًا منّا إنشاء استثمارات جديدة في قطاع الثروة الحيوانية، بقدر حل مشكلات المزارع المتوقفة عن العمل، متابعًا: حال حل المشكلات الحالية ستنضبط المعادلة، وستكون هناك زيادة في الإنتاج وتوافر فرص عمل.

وطالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ببحث تلك المشكلات ودراستها والتوصل إلى حلول لها.

وأكد النائب أحمد الشراني عضو اللجنة، أهمية إعداد خطة لزراعة محاصيل الفول الصويا والذرة الصفراء والفول السوداني، لتأمين الاحتياجات الفعلية منها، وأيده في ذلك النائب عبد الفتاح دنقل عضو اللجنة، مطالبًا وزارة الزراعة بالإعلان عن التركيب المحصولي السنوي وتوضيح خطة زراعة تلك المحاصيل.