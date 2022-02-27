برلمانيو قنا يشكون ملاعب النجيل الصناعي بسبب درجات الحرارة.. و"شباب النواب" ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، اليوم الأحد، مركز شباب الكلاحين أبنود، بمدينة قفط بمحافظة قنا، في إطار زيارتها الأولى إلى محافظات الصعيد، للاستماع إلى مطالب الشباب والعمل على تحقيقها من خلال التعاون مع وزارة الرياضة .

وطرح محمد علي، عمدة القرية، على وفد لجنة الشباب عددًا من المشكلات التي تواجههم؛ ومنها عدم قانونية المساحة المخصصة لمركز الشباب والملاعب المقامة عليها، لافتًا إلى أن محافظة قنا ومديرية الشباب، اقترحتا تخصيص أرض جديدة مساحتها 1800 متر لإقامة مركز شباب جديدة عليها؛ ولكن المشكلة تتمثل في بُعد مسافة تلك الأرض عن القرية .

واقترح أهالي القرية الحصول على قطعة أرض من أراضي الإصلاح الزراعي التي تملكها الدولة داخل القرية؛ ولكنّ مسؤولي المحافظة أكدوا صعوبة ذلك؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية .

وطالب نواب محافظة قنا؛ منهم النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة، والنائبة رحاب الغول، والنائبة سحر عثمان، من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، بضرورة تغيير نوعية النجيل الصناعي التي تخصصها مديرية الشباب، للملاعب الخماسية بمراكز الشباب، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة، والتي تصل إلى 50 درجة مئوية في فصل الصيف .

وأشار النواب إلى أن النجيلة تتعرض إلى التآكل السريع بسبب السخونة الشديدة التي تتعرض إليها بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتلك المشكلة باعتبار أن الشباب والصعيد يقع في دائرة اهتمام القيادة السياسية .

ووجه النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب، تساؤلًا لمسؤولي وزارة الشباب، عن نوعية النجيل الصناعي المستخدمة، وما مدى آلية البحث عن نجيلة بمواصفات أفضل وهو الأمر الذي عقب عليه الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة، أن النجيلة المستخدمة من أفضل الأنواع .

وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على مطالب نواب وأهالي قرية الكلاحين، بأن اللجنة ستقدم توصية لوزير الشباب، ووزير التنمية المحلية بضرورة توفيق أوضاع مركز الشباب من خلال توفير مساحة أكبر، وهي المساحة التي طالب بها الأهالي، والتي تصل إلى 1800 متر .

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه سيتم بحث مشكلة النجيل الصناعي مع وزارة الشباب، قائلًا: "حق الناس علينا أن نعمل على حل مشكلاتهم وتذليل الصعاب التي تواجههم".

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة قنا، إنه سيتم إحلال وتجديد 136 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ويضم وفد لجنة الشباب كلاً من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب: درويش مرعي، أسامة عبد العاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبد الفتاح، هادية حسني، آية مدني، محمد لبيب، إبراهيم عبد اللطيف، أمين اللجنة.