بعد ولادة مفاجئة.. أول تحرك لـ"نجدة الطفل" بشأن "فتاة كفر الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أوصى عمرو العباسي، مشرف خط نجدة الطفل في كفر الشيخ، الكائن بجمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه والتابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في تقريره الذي جرى تقديمه إلى نيابة مركز سيدي سالم، بتسليم الرضيع الذي انجبته طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا سفاحًا، إلى الأم لحين صدور نتيجة تحليل DNA لإثبات نسب الرضيع من الفلاح المشكو في حقه باعتدائه جنسيًا على الطفلة من عدمه.

كان مشرف خط نجدة الطفل في كفر الشيخ رصد تداول أهالي بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، واقعة اعتداء أحد الأشخاص يقيم بالقرية على الطفلة "ن.ا.ص.ش"، 13 عامًا، تلميذة بالصف الثاني الإعدادي، جنسيًا حتى حملت منه سفاحًا.

وبناء عليه جرى إبلاغ خط نجدة الطفل الرئيسي بالقاهرة بالواقعة، وحًرر بذلك البلاغ رقم 37355 لسنة 2022، فيما جرى تكليف مشرف خط نجدة الطفل بكفر الشيخ بحضور التحقيقات في النيابة العامة وعرض التوصية على نيابة مركز سيدي سالم، بما يضمن الصالح العام للطفلة المجني عليها، ومولودها.

ووفق تحقيقات النيابة العامة في مركز سيدي سالم، قررت النيابة تسليم المولود للام، مع التزامها بكافة قرارات النيابة العامة حيال طلبها، ومولودها في أي وقت استكمالا للتحقيقات.

كان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود بلاغ من "ا.ص.ش"، فلاح، يقيم بقرية إصلاح شالما، التابعة لمركز سيدي سالم، يتهم فيه "ص.إ.ت"، 43 عامًا، ويقيم بالقرية بالاعتداء على ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، جنسيًا ما أدى إلى حملها سفاحًا منه وأنجبت رضيعًا.

وأكد الأب في بلاغه أنه فوجئ بشعور ابنته بآلام في بطنها، ووفق ذلك توجه بها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها آلام الولادة، وبسؤال ابنته أفصحت عن المشكو في حقه بالاعتداء عليها جنسيًا منذ 9 أشهر ماضية، موضحًا أنه طوال تلك الفترة لم تظهر عليها آثار حمل، وكانت بصحة جيدة، وفوجئ بالطبيب يخبرهم بأن حالة الإعياء آلام الولادة.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته باتهام والد الطفلة أنكر أمام رجال الشرطة معللا ذلك بوجود خلافات مع صاحب البلاغ.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الموعد القانوني، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.