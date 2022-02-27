سفارة مصر ببوخارست: تواصلنا مع جامعات رومانية لإيواء القادمين من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوخارست - أ ش أ

أعلنت السفارة المصرية ببوخارست أنها قامت بالتواصل مع بعض الجامعات الرومانية لتوفير مأوي بالمدن الجامعية الرومانية للمصريين القادمين من أوكرانيا، لحين موعد مغادرتهم رومانيا إلى مصر.

ذكرت السفارة ذلك في تنويه مهم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد عصر اليوم الأحد، في ضوءً استمرار وصول مجموعات من المصريين القادمين من أوكرانيا الي بوخارست.

وكانت سفارة مصر ببوخارست قد دعت، في وقت سابق، أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية الاتصال بالسفارة علي رقم الطواريء (+40 (726) 164 978) فور دخول الأراضي الرومانية.. كما طالبت بموافاتها بالأسماء وصور جوازات السفر حتي يتسني ترتيب عمليات الإجلاء الجوي إلي مصر في أقرب وقت، وكذلك ترتيب عمليات التسكين لحين موعد مغادرة الاراضي الرومانية.