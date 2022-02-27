عقوبات جديدة ضد موسكو تتعلق بالطيران المدني

أفادت وكالة "نوفوستي" الإخبارية الروسية بأن إيرلندا والنمسا تعتزمان غلق مجالهما الجوي أمام الطائرات الروسية، كما قررت الدنمارك وآيسلندا غلق مجالهما الجوي لشركات الطيران الروسية.

وكان وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ أعرب عن تأييده لفكرة إغلاق مجال بلاده الجوي أمام الطائرات الروسية.

وفي وقت سابق أعلنت فنلندا عن عزمها إغلاق أجوائها أمام الطيران الروسي، لتنضم إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق عن حظر تحليق الطائرات الروسي في مجالها الجوي، وذلك ضمن رد الفعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهتها أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي فرضت إجراءات تقييدية على رحلات طيرانها المدني