أفادت وكالة "نوفوستي" الإخبارية الروسية بأن إيرلندا والنمسا تعتزمان غلق مجالهما الجوي أمام الطائرات الروسية، كما قررت الدنمارك وآيسلندا غلق مجالهما الجوي لشركات الطيران الروسية.
وكان وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ أعرب عن تأييده لفكرة إغلاق مجال بلاده الجوي أمام الطائرات الروسية.
وفي وقت سابق أعلنت فنلندا عن عزمها إغلاق أجوائها أمام الطيران الروسي، لتنضم إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق عن حظر تحليق الطائرات الروسي في مجالها الجوي، وذلك ضمن رد الفعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهتها أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي فرضت إجراءات تقييدية على رحلات طيرانها المدني
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات جديدة ضد موسكو تتعلق بالطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.