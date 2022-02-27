ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين لأكثر من 368 ألفا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، أن عدد الأشخاص الذين فروا وصل إلى أكثر من 368 ألف شخصـ بسبب الغزو الروسي المتواصل على البلاد منذ الخميس الماضي.

وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر، “بات العدد الإجمالي حاليا 368 ألفا ويواصل ارتفاعه”، مضيفة أن العدد الجديد مبني على “بيانات قدّمتها السلطات الوطنية” لكل دولة استقبلت اللاجئين الأوكرانيين.

وعبر عدد كبير من المهاجرين الأوكرانيين إلى بولندا المجاورة التي أحصت سلطاتها نحو 156 ألف شخص وصلوا لأراضيها منذ بدء الغزو الروسي. ووصل اللاجئون بالسيارات والقطارات المزدحمة وحتى سيرا على الأقدام، بحسب وكالة فرانس برس.

وبولندا التي كان ما يقدر بـ 1,5 مليون أوكراني يقيمون على أراضيها قبل الغزو الروسي وعبّرت عن الدعم الراسخ لأوكرانيا، استقبلت غالبية الأوكرانيين الفارين.

وبالإضافة إلى بولندا، ذكرت وكالة فرانس برس أن الفارين من الغزو الروسي توجهوا إلى مولدوفا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا وألمانيا.

والخميس، حث فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، جيران أوكرانيا على إبقاء حدودهم مفتوحة أمام الفارين من الحرب وتعهد بدعم الجهود لمساعدة أولئك الذين أجبروا على مغادرة البلاد.