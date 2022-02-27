المستشار الألماني: بوتن يسعى الى إحياء امبراطورية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

اعتبر المستشار الألماني “أولاف شولتس”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إحياء إمبراطورية روسية جديدة، وذلك بعد حديثه معه مؤخراً.

كلام المستشار الالماني جاء في كلمة أمام برلمان بلاده بشأن أوكرانيا، اذ رأى أن على بوتين عدم الاستخفاف بتضامن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيراً إلى أنه يجب التأكد من عدم اتساع حرب بوتين إلى دول أوروبية أخرى.

كذلك قال إنه “لن يسمح لبوتين بعودة عقارب الساعة إلى القرن 19″، مشيراً إلى أن لا شيء يبرر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنها يجب أن تتوقف.

واذ أكّد ضرورة وضع حد للرئيس الروسي لما للحرب من تداعيات كارثية على أوكرانيا وروسيا، أوضح “شولتس” أن العقوبات يجب أن تطال المسؤولين الروس وليس الشعب الروسي، لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة لم يسبق لها مثيل، و أن البورصة الروسية انهارت مؤخرا، ما يؤكد فاعلية العقوبات، مشيراً إلى أنه يتم العمل على عزل المصارف الروسية من خلال عزلها عن نظام “سويفت”.

إلى ذلك، أكد أن بلاده قررت تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، وطلب من البرلمان الموافقة على تخصيص 100 مليار يورو للمعدات الدفاعية، مؤكداً أن بوتين يستخدم القوة لإخضاع جزء من أوروبا لسلطته، ومشدداً على أنه سيتم الدفاع عن السلم في أوروبا ولن يقبل العنف.

وختم قائلا ان السبيل الدبلوماسي يجب أن يبقى هو الخيار المفضل، مؤكداً أهمية الحوار مع روسيا، لافتاً إلى أن بوتين رفض ذلك، وأن الحرب في أوكرانيا أحدثت قطيعة معه.