شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء المهلة.. “بوتين”: أوكرانيا ضيعت الفرصة ولم تستغل المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أن مهلة المفاوضات انتهت، مؤكدًا أن أوكرانيا ضيعت فرصة ثمينة من يدها.

يأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس الأوكراني زيلنسكي، محادثة هاتفية مع رئيس بيلاروسيا حول المفاوضات.

وأكد زيلنسكي أن بيلاروسيا لا تصلح مكانًا للتفاوض مع موسكو، مؤكدًا أن مفاوضات مينسك كان من الممكن عقدها إذا لم نُهاجم من بيلاروسيا.

وأوضح أن بلاده ترغب في الحوار مع روسيا في أي مكان لم يظهر العداء ضد أوكرانيا، مقترحًا أن يكون مكان التفاوض مع روسيا في اسطنبول أو وارسو أو بودابست.

وكان الوفد الروسي المفاوض الذي وصل بيلاروسيا صباح اليوم، أكد أن أوكرانيا هي من اقترحت إجراء الحوار.

وقبيل انتهاء المهلة، أكد أنه سينتظر الوفد الأوكراني حتى الساعة 3 بتوقيت بيلاروسيا، مشيرًا إلى أنه باقي أقل من ساعة على انتهاء مهلة الوفد الروسي المفاوض لنظيره الأوكراني.

وأضاف أن أوكرانيا ستتحمل وحدها مسؤولية إراقة المزيد من الدماء.