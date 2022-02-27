شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطالب «جوجل» برفع القيود عن قنواتها الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية الحكومية اليوم الأحد، شركة ألفابيت مالكة جوجل بإعادة القدرة على الوصول إلى القنوات الإعلامية الروسية على يوتيوب في أوكرانيا.

وقالت الهيئة إنها تريد رفع كل القيود المفروضة على قنوات يوتيوب الناطقة بالروسية لمنافذ إعلامية مثل أر.بي.سي وتلفزيون زفيزدا وتلفزيون سبوتنيك.

وذكرت موسكو يوم الجمعة، إنها ستفرض جزئيا قيودا على إمكانية الوصول إلى منصات ميتا فيسبوك بعد أن اتهمتها بفرض رقابة على الإعلام الروسي.