الأربعاء.. وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اجتماعا استثنائيا الأربعاء المقبل، لبحث الوضع في أوكرانيا.



ويتواجد في أوكرانيا 4 محطات للطاقة النووية ومنشآت مختلفة للنفايات من بينها محطة تشرنوبيل.

وقال دبلوماسيون، إن كندا وبولندا من أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه 35 عضوا، دعتا إلى الاجتماع بناء على طلب أوكرانيا غير العضو في المجلس.

وقالت الوكالة في بيان أكد تقرير لوكالة رويترز، إن مجلس المحافظين "سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء لبحث الوضع الراهن في أوكرانيا" بعد الغزو الروسي الأسبوع الماضي.

وقال دبلوماسي إن جدول أعمال الاجتماع هو "تداعيات الوضع في أوكرانيا على السلامة والأمن والضمانات".