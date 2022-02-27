دولة الإمارات تقدم 14.7 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 14,772 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 24,130,500 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 243.94 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 452,997 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 879,368 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 1,665 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 823,470 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 2,301 حالة.