رئيس أوكرانيا يتحدث مع رئيس بيلاروسيا قبيل انتهاء مهلة روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.



ولم يوضح زيلينسكي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أية تفاصيل.

وجاء المنشور المقتضب قبل دقائق من انتهاء مهلة أعطاها الوفد الروسي في بيلاروس للجانب الأوكراني لإيفاد وفد للمشاركة في محادثات تستضيفها مدينة جوميل البيلاروسية.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن صباح اليوم أن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس، وأنه جاهز لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني.