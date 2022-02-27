عمدة خاركيف يؤكد أن القوات الأوكرانية تسيطر على المدينة بشكل كامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، اليوم الأحد، إن قوات بلاده تسيطر على المدينة بشكل كامل.



واندلع في وقت سابق قتال شوارع في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، بعد وقت قصير من دخول آليات عسكرية روسية المدينة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قصفا روسيا مكثفا، ليلة الأحد.

وقبلها، أعلن مستشار لوزير الداخلية الأوكراني، أن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف.

وقال أنطون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني على تليجرام إن مركبات للقوات الروسية شوهدت في شوارع مدينة خاركيف.

على صعيد آخر، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا اليوم الأحد، إن حكومة بلاده ستوافق على إرسال المزيد من المساعدات المادية للدفاع عن أوكرانيا.

وأرسلت الحكومة بنادق آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى بالإضافة إلى ذخيرة تقدر قيمتها بنجو 188 مليون كرونة (8.57 مليون دولار).

من ناحية أخرى، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد، أن أكثر من 368 ألف شخص فروا من أوكرانيا من الغزو الروسي الخميس.

وقالت المفوضية في تغريدة "بات العدد الإجمالي حاليا 368 ألفا ويواصل ارتفاعه"، مضيفا أن العدد الجديد مبني على "بيانات قدّمتها السلطات الوطنية".