شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الرياضة بالنواب تتفقد مراكز الشباب بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، مركز شباب الكلاحين ابنود، بمدينة قفط بمحافظة قنا، وذلك في إطار زيارتها الأولي لمحافظات الصعيد، للاستماع لمطالب الشباب والعمل على تحقيقها من خلال التعاون مع وزارة الرياضة .

وطرح محمد علي عمدة القرية، على وفد لجنة الشباب عدد من المشكلات التي تواجه الأهالى، منها عدم قانونية المساحة المخصصة لمركز الشباب والملاعب المقامة عليها، لافتا إلي أن محافظة قنا ومديرية الشباب، اقترح تخصيص أرض جديدة مساحتها 1800 متر لاقامة مركز شباب جديدة عليها، ولكن المشكلة تتمثل في بُعد مسافة تلك الأرض عن القرية.

واقترح أهالي القرية، الحصول على قطعة أرض من أرضتي الاصلاح الزراعي التي تملكها الدولة داخل القرية، ولكن مسؤولي المحافظة أكدوا صعوبة ذلك للحفاظ علي الرقعة الزراعية .

فيما طالب نواب محافظة قنا منهم النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والنائبة رحاب الغول، والنائبة سحر عثمان، من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بضرورة تغيير نوعية النجيل الصناعي التي تخصصها مديرية الشباب، للملاعب الخماسية بمراكز الشباب، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية في فصل الصيف .

وأشار النواب إلى أن النجيلة تتعرض للتآكل السريع بسبب السخونة الشديدة التي تتعرض لها بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة، مشددا علي ضرورة الاهتمام بتلك المشكلة باعتبار أن الشباب والصعيد يقع في دائرة اهتمام القيادة السياسية .

من جانبه وجه النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب، تساءلا لمسؤولي وزارة الشباب، عن نوعية النجيل الصناعي المستخدمة، وما مدي آلية البحث عن نجيلة بمواصفات افضل وهو الأمر الذي عقب عليه الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة، أن النجيلة المستخدمة من افضل الانواع .

في السياق ذاته علق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي مطالب نواب واهالي قرية الكلاحين ، بان اللجنة ستقدم توصية لوزير الشباب، ووزير التنمية المحلية بضرورة توفيق اوضاع مركز الشباب من خلال توفير مساحة اكبر ، وهي المساحة التي طالب بها الاهالي والتي تصل الي 1800 متر .

وأكد رئيس لجنة الشباب، أنه سيتم البحث مع وزارة الشباب مشكلة النجيل الصناعي قائلا :" حق الناس علينا أن نعمل علي حل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي تواجههم ".

من جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة قنا، إنه سيتم احلال وتجديد 136 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.